В Госспецсвязи проверили готовность системы специальной связи на случай усиления военной агрессии России против Украины. ВИДЕО

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации проверяет функционирование элементов системы государственного управления на случай усиления военной агрессии России против Украины, для этого по всей стране военнослужащие Госспецсвязи приведены в готовность по учебной тревоге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

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Как сообщили в службе, в комплексной тренировке систем специальной связи задействовано более 200 единиц подвижной техники. В частности, комплексные аппаратные Д-14МУ, станции Р-414МУ, подвижные узлы специальной связи, подвижные абонентские комплексы специальной связи, а также более 3 тыс. военнослужащих Госспецсвязи.

"Госспецсвязи готова к вызовам, которые встают перед нашим государством. В любых условиях и обстоятельствах наша служба готова одна из первых к выполнению возложенных задач. Наращивание государственной системы специальной связи – неотложная мера в условиях гибридной войны. Совместно с Министерством обороны и всем сектором сил безопасности и обороны мы ежедневно на страже и готовы обеспечивать бесперебойную связь", – сказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Отмечено, что учения продолжались с 16 по 19 ноября на всей территории Украины. В них задействованы все территориальные органы, территориальные подразделения и Главное управление правительственной связи Госспецсвязи. Во время учений были отработаны вопросы планирования применения органов и подразделений в соответствии с условиями оперативной обстановки и задачами по организации специальной связи. В частности, обеспечение связью пунктов управления центральных и региональных органов власти, составляющих сил безопасности и обороны.

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