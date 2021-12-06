Новости Видео • Война

"Благодаря вам - мы воюем. Вместе - победим российского агрессора", - приветствие бойцов Вооруженных Сил Украины. ВИДЕО

5 16326
Сегодня страна отмечает День вооруженных сил Украины.

Наши защитники в этот день решили поздравить тех, кто рядом с ними 7 лет – волонтеров, рассказывает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы разных подразделений, которые сейчас находятся на передовой и ведут сражения с российскими оккупантами, передали свои поздравления в мирную часть страны.

Цензор.НЕТ поздравляет с этим праздником наших защитников и желает победы украинским воинам и возвращения домой.

Слава Украине!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня - День Вооруженных сил Украины. Поздравления руководства армии с праздником. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Повертайтєся додому з Перемогою та Живими!
  • Чайка Київ
    Ріднесенькі наші, бережи вас Господь. Дякуємо, за те, що ви є!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости