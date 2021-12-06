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Проект "Без цензуры": 5 причин, по которым Украина обломает зубы и рога России. ВИДЕО

19 08038
Празднично-оптимистический и боевой выпуск "Без цензуры" к действительно крутому празднику – сегодня 30 лет Вооруженным Силам Украины.

"Россия нападет на Украину", "Россия планирует атаку", "войска России у границ Украины" – подобные новости и заголовки об Украине, России и возможном обострении не покидают первые полосы ведущих мировых СМИ. Богдан Буткевич аргументированно объясняет, почему не стоит паниковать и почему Украина обломает России зубы, рога и остальные коварные планы.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Лев Троцький:
    «Готовясь к третьему походу на Украину, Совет Народных Комиссаров крепко надеется, что Вы не посрамите земли русской. Для облегчения же Вам Вашей работы я считаю своим товарищеским долгом дать некоторые указания. Ни для кого не секрет, что не Деникин заставил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас сытое украинское крестьянство. Коммуны, чрезвычайку, продовольственные отряды и комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет дух запорожцев и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит и бушует, как сам Днепр на своих порогах, заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Только безграничная доверчивость и уступчивость каждый раз губили все завоевания украинцев».
  • olele
    Замєтьот тєбя снєгом, россія,
    Запурганіт сєдою пургой -
    Украінскіє вєтры стєпниє
    Паніхіду споют над тобой.

    Вашингтонский Обком@_Fashington
    4 дек.

    путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
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