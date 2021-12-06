Тела студентов 18 и 20 лет обнаружили в водоеме в Житомире. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Студенты учились в колледже и жили в одной комнате в общежитии. Вечером 5 декабря они исчезли.
Об этом сообщает полиция Житомирщины, передает Цензор.НЕТ.
Студентов родом из Овруччины последний раз видели в общежитии вечером в воскресенье, 5 декабря. На следующий день преподаватель сообщил в полицию об их исчезновении. Вещи ребят обнаружили на берегу технического водоема, расположенного на территории колледжа.
"Впоследствии при обследовании водоема водолазы Житомирской областной коммунальной аварийно-спасательной службы на воде обнаружили тела разыскиваемых студентов. Причину смерти обоих погибших установят специалисты судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.
Правоохранители отметили, что в учебном заведении обоих ребят характеризовали положительно.
Сейчас следователи выясняют, что привело к трагедии.