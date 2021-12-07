Наша цель - не допустить, чтобы россияне продвинулись вперед, - Белый дом. ВИДЕО

Во время будущей видео-встречи президент США Джо Байден засвидетельствует обеспокоенность США из-за передвижения российских военных сил на границе с Украиной, а также выразит поддержку Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

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"Многие из нас видели этот сценарий в 2014 году. Президент не будет сдерживаться в выражении своей обеспокоенности. Если в этом будет необходимость. Мы не знаем, президент Путин уже принял решение или нет. Поэтому это хороший случай провести этот разговор. Наша цель – не допустить, чтобы россияне продвинулись вперед. Дать им понять с самого начала, что мы работали скоординированно с Конгрессом, с другими странами, нашими партнерами по НАТО", - отметила Псаки.

По ее словам, США вместе с партнерами подготовили широкий круг шагов, которые могут оказаться разрушительными для экономики РФ.

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