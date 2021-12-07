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Наша цель - не допустить, чтобы россияне продвинулись вперед, - Белый дом. ВИДЕО

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Во время будущей видео-встречи президент США Джо Байден засвидетельствует обеспокоенность США из-за передвижения российских военных сил на границе с Украиной, а также выразит поддержку Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Многие из нас видели этот сценарий в 2014 году. Президент не будет сдерживаться в выражении своей обеспокоенности. Если в этом будет необходимость. Мы не знаем, президент Путин уже принял решение или нет. Поэтому это хороший случай провести этот разговор. Наша цель – не допустить, чтобы россияне продвинулись вперед. Дать им понять с самого начала, что мы работали скоординированно с Конгрессом, с другими странами, нашими партнерами по НАТО", - отметила Псаки.

По ее словам, США вместе с партнерами подготовили широкий круг шагов, которые могут оказаться разрушительными для экономики РФ.

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Топ комментарии

  • Михаил Грушевский
    Два интересных момента. Первый, США по сути больше беспокоится о нас, чем мы сами. Второй, нашего наркомана и его шоблу нигде даже не вспоминают. В Белом Доме уже поняли что на Банковой говорить попросту нет с кем и это потеря времени и сил. И ладно бы просто "вЯрховный хлавнакамантучий" был просто чмошником, так нет, оно предатель и маларос, у которого в запазухе приказ о назначении губернатором малароской губернии от х...йла. Одна надежда на Вашингтон.
  • Мистер Икс 00711c20
    Наша ОБЩАЯ задача в одном ,УНИЧТОЖИТЬ ватную бензоколонку ЛЮБЫМИ способами .
  • Михаил Грушевский
    Это отдельная история о которой психиатры будут писать книги и диссертации о массовом умопомешательстве.
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