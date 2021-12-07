"Какие-то большие решения следует ожидать после Нового года": Лукашенко о вероятности вторжения России в Украину. ВИДЕО

Планы НАТО в регионе неприемлемы не только для России, но и для Беларуси.

Об этом заявил "президент" Александр Лукашенко, захвативший власть в РБ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", - заявил Лукашенко.

Он обратил внимание, что Запад сейчас повесил на Россию ярлык, якобы она планирует нападение на Украину. "Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", - отметил он.

"Поэтому какие-то развязки - я думаю, очень большие - будут и после Нового года", - подытожил Александр Лукашенко.

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