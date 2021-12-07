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"Чувырло, бл#дь! Иди сюда, сука!" - в Николаеве водитель автобуса №51 надавал пинков агрессивному пассажиру без билета, оскорблявшему кондуктора. ВИДЕО

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В Николаеве водитель автобуса №51 надавал пинков агрессивному мужчине без билета, оскорблявшему кондуктора. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал сайт " "Новости-N". На записи видно, что водитель силой выпроводил пассажира из автобуса и продолжил пинать его.

Очевидцы утверждают, что началось все с просьбы кондуктора показать билет. В ответ пассажир проявил агрессию, начав оскорблять кондуктора и водителя.

"После чего водитель не выдержал и выпроводил пассажира таким образом", – рассказали пассажиры.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Правильно зробив.
    ЗІ: моя дружина - кондуктор
  • Юрій Вінгорськи
    а ти, горобець, тупий. питання не в квитку а в поведінці. бидло повинно ходити пішки, з побитою пикою, поки не навчиться себе вести в суспільних місцях.
  • Владимир Владимирович 5bb66c7b
    Он быдло обыкновенное, есть такой вид пресмыкающих. И никому не известно за кого оно голосовало. Но тебе ведь не новость нужна, правда ? Тебе важно только новое место для твоих высеров .
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