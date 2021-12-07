"Чувырло, бл#дь! Иди сюда, сука!" - в Николаеве водитель автобуса №51 надавал пинков агрессивному пассажиру без билета, оскорблявшему кондуктора. ВИДЕО
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В Николаеве водитель автобуса №51 надавал пинков агрессивному мужчине без билета, оскорблявшему кондуктора. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал сайт " "Новости-N". На записи видно, что водитель силой выпроводил пассажира из автобуса и продолжил пинать его.
Очевидцы утверждают, что началось все с просьбы кондуктора показать билет. В ответ пассажир проявил агрессию, начав оскорблять кондуктора и водителя.
"После чего водитель не выдержал и выпроводил пассажира таким образом", – рассказали пассажиры.