"Чувырло, бл#дь! Иди сюда, сука!" - в Николаеве водитель автобуса №51 надавал пинков агрессивному пассажиру без билета, оскорблявшему кондуктора. ВИДЕО

В Николаеве водитель автобуса №51 надавал пинков агрессивному мужчине без билета, оскорблявшему кондуктора. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал сайт " "Новости-N". На записи видно, что водитель силой выпроводил пассажира из автобуса и продолжил пинать его.

Очевидцы утверждают, что началось все с просьбы кондуктора показать билет. В ответ пассажир проявил агрессию, начав оскорблять кондуктора и водителя.

"После чего водитель не выдержал и выпроводил пассажира таким образом", – рассказали пассажиры.

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