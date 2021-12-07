Видеомост Киевского форума по безопасности "Разговор Байдена с Путиным: результаты и выводы". ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники видеомоста:
Генерал Филипп Бридлав, Верховный Главнокомандующий Объединенными Силами НАТО в Европе в 2013-16 годах.
Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах.
Джон Гербст, Посол США в Украине в 2003-2006 годах.
Стивен Пайфер, Посол США в Украине в 1998–2000 годах.
Ян Бжезинский, заместитель помощника министра обороны США в 2001-05 годах.
Мелинда Гаринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета.
Смогут ли Байден и коллективный Запад остановить новую агрессию Путина?
Чья позиция стратегически сильнее – Запада или Кремля?
Можно ли в принципе заключить "новое Ялтинское соглашение" вопреки интересам и за спиной Украины?
Как оценивают ситуацию ведущие американские аналитики? Что будет дальше?
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Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.