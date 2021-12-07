Видеомост Киевского форума по безопасности "Разговор Байдена с Путиным: результаты и выводы". ВИДЕО

Киевский Форум по безопасности и Атлантический Совет проводят видеомост между Киевом и Вашингтоном, чтобы обсудить результаты и последствия переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.