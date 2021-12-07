В парке "Межигорье" гражданин Саудовской Аравии на полном ходу въехал в кассу для продажи билетов, - Нацполиция. ВИДЕО

В парке "Межигорье" в Киевской области иностранец на Volkswagen на полном ходу въехал в кассу для продажи билетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

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"7 декабря около 13 часов в селе Новые Петровцы автомобиль Volkswagen Passat совершил столкновение с сооружением, где продавались билеты для входа на территорию Национального парка "Межигорье".

По предварительным данным, 32-летний гражданин Саудовской Аравии, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением", - говорится в сообщении.

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После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Данные о пострадавших сейчас уточняются.