Новости Видео

В парке "Межигорье" гражданин Саудовской Аравии на полном ходу въехал в кассу для продажи билетов, - Нацполиция. ВИДЕО

21 75041
В парке "Межигорье" в Киевской области иностранец на Volkswagen на полном ходу въехал в кассу для продажи билетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"7 декабря около 13 часов в селе Новые Петровцы автомобиль Volkswagen Passat совершил столкновение с сооружением, где продавались билеты для входа на территорию Национального парка "Межигорье".

По предварительным данным, 32-летний гражданин Саудовской Аравии, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Межигорьем" фактически управляют активисты, - Малюська

После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Данные о пострадавших сейчас уточняются.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Уміть треба! У Чернігові років двадцять тому п"яний водій на "іномарці" їхав від старого мосту через Десну в бік Катерининської церкви А у цей час п"яна 11-класниця йому пісюна "полірувала" "Крутелик" закайфував , очі закотив під лоба і вдавив "газ до поліка"! Казали експерти - 260 було на спідометрі! Вилетів пр крутизні Валу і на висоті майже два метри (в польоті) врізався в стіну церкви Од удару дівка "міцно клацнула зубами"!
    Хай перевірять - може і у них було подібне?
  • уаыау
    Потренируется , а потом пересядет на грузовик ...
  • Орест Орест
    С белорусской границы прорвался?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости