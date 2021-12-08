Уже в трех регионах вакцинированы одной COVID-дозой более 50% взрослого населения, - Ляшко. ВИДЕО

Уже три региона уже преодолели отметку 50% вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, это город Киев, где первой дозой вакцинированы более 67%, Киевская область – более 55% и Полтавская область – почти 52%.

К этому показателю приблизились Днепропетровская область – 49% и Черкасская область – 47%.

В то же время, по данным Минздрава, отметку в 50% с полным курсом вакцинации на сегодняшний день преодолели только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% киевлян.

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К этому показателю близится Киевская область – почти 49%.