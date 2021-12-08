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Уже в трех регионах вакцинированы одной COVID-дозой более 50% взрослого населения, - Ляшко. ВИДЕО

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Уже три региона уже преодолели отметку 50% вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это город Киев, где первой дозой вакцинированы более 67%, Киевская область – более 55% и Полтавская область – почти 52%.

К этому показателю приблизились Днепропетровская область – 49% и Черкасская область – 47%.

В то же время, по данным Минздрава, отметку в 50% с полным курсом вакцинации на сегодняшний день преодолели только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% киевлян.

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К этому показателю близится Киевская область – почти 49%.

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Топ комментарии

  • Павло Дудра
    2 знакомых которые сделали, лечатся после прививки от импотеции

    Как говорится «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»

    у даному випадку бот видав свою наглу брехню за гумор.
  • Tui Yii
    Перефразируя покинвшего нас валеру граф - чем больше ваксеров, тем больше болеющих ваксеров.
  • Vitia Ma
    Ну да, вы лохи колите вакцину и в магазин без маски ни-ни, а "слуги народа" в это время организовали искуственный энергокризис и фирму прокладку которая импортирует электроенергию из Беларуси и берет ни за что 40% отката ))
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