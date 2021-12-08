Скорее всего, бустерная доза вакцины COVID будет рекомендована с января, - Кузин. ВИДЕО
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В Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.
Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано – это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", – сказал Кузин.
По его словам, речь идет о людях, которые:
- получают гормональную терапию,
- перенесли трансплантацию,
- ВИЧ-инфицированы.
"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценного формирования иммунитета", - отметил Кузин.
Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.
"Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не раньше чем с середины или конца января следующего года. В настоящее время она не рекомендована", - резюмировал он.