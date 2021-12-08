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Скорее всего, бустерная доза вакцины COVID будет рекомендована с января, - Кузин. ВИДЕО

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В Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано – это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", – сказал Кузин.

По его словам, речь идет о людях, которые:

  • получают гормональную терапию,
  • перенесли трансплантацию,
  • ВИЧ-инфицированы.

"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценного формирования иммунитета", - отметил Кузин.

Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.

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"Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не раньше чем с середины или конца января следующего года. В настоящее время она не рекомендована", - резюмировал он.

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Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвертой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...\\\\\\\\\\\\\\\\\
  • wittmann1980
    Не думаю что у кого то были сомнения по поводу вечной уколизации, просто преподносится под разными соусам, сейчас под "страшным" омикроном.
  • Зайда
    Пора обновляти прошивку ))
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