Скорее всего, бустерная доза вакцины COVID будет рекомендована с января, - Кузин. ВИДЕО

В Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано – это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", – сказал Кузин.

По его словам, речь идет о людях, которые:

получают гормональную терапию,

перенесли трансплантацию,

ВИЧ-инфицированы.

"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценного формирования иммунитета", - отметил Кузин.

Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.

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"Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не раньше чем с середины или конца января следующего года. В настоящее время она не рекомендована", - резюмировал он.