Корниенко о задержке с реформой СБУ: "Иногда нужно определенное время, чтобы еще проработать закон. Он тогда лучше и быстрее "уходит". ВИДЕО

Конечный вариант текста законопроекта об СБУ нуждается в консультациях.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в Верховной Раде сказал первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Есть вопрос у нескольких комитетов по этому законопроекту. Разумеется, если есть вопросы, может не быть голосов. Вынести в зал и провалить мы всегда успеем, но такой задачи нет", - подчеркнул нардеп.

Корниенко рассказал, что по его инициативе состоятся консультации по этому законопроекту с правозащитниками, у которых есть замечания: "Это точно никакие не "Кашники", никакие не "СБУшники". Это люди, работающие в этой сфере десятилетиями - Хельсинкский союз, Центр гражданских" свобод и так далее".

Первый вице-спикер заверил, что после проведения всех консультаций с правозащитниками, народными депутатами и СБУ, законопроект появится в сессионном зале Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безуглая отправила запрос Баканову из-за саботажа с ликвидацией подразделений "К" и экономики в СБУ: Что творится? ДОКУМЕНТ

Он считает, что "никто не тормозит реформу СБУ".

"Иногда нужно определенное время, чтобы еще проработать закон. Он тогда лучше и быстрее "уходит", - добавил политик.