Путин назвал провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину: Мы проводим миролюбивую внешнюю политику. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, отметив, что РФ – миролюбивое государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена", - отметил президент страны-агрессора.

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Путин также заявил, что "каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности".

"Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае - России", - сказал президент РФ.

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