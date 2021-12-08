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Путин назвал провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину: Мы проводим миролюбивую внешнюю политику. ВИДЕО

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Президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, отметив, что РФ – миролюбивое государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена", - отметил президент страны-агрессора.

Путин также заявил, что "каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности".

"Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае - России", - сказал президент РФ.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    никто и никогда не скажет лучше о рашке, чем она сама :
    ***
    кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
    ибо милосердие наше беспощадно
  • Ksenia VB
  • Анатолий К 65c6a92d
    Реально кацапи "миролюбці" - то ж америкоси захопили Крим з знищують російськомовний даунбас? І Молдава і Грузія - то все америкоси.
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