"Без цензуры" в прямом эфире: Байден-Путин: войну отложили? Коломойский прижал Зе. Кто next в Кремле? ВИДЕО
Стрим стартует в 20:45 на Цензор.НЕТ.
👉 Байден – Путин. Войну отложили?
7 декабря в 17:00 по киевскому времени состоялась по видеосвязи вторая полноценная встреча действующих президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина. Что стало основным на переговорах лидеров США и РФ? Чего хотят россияне и на что готовы согласиться в США?
👉 Коломойский "передает привет".
Президент Владимир Зеленский не выполняет свои обещания, не добудет своей каденции, а его политсила проиграет следующие выборы. Такое громкое заявление сделала карпатская мольфара в развлекательной программе "Мир наизнанку". Неужели так ненавязчиво Игорь Коломойский "передает привет" президенту? Или это просто случайность?
👉 Преемник Путина – кто он?
Кто может стать следующим хозяином Кремля? И почему Украине не стоит слишком надеяться на российский либерализм?
👉 Десерт – вата пылает
Здесь все как вы любите: свежая порция юмора.
Будет горячо, включайтесь!