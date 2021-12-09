Байден о переговорах с Путиным: "Я был очень прямолинеен, никаких сдерживаний в высказываниях". ВИДЕО
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Президент США Джо Байден рассказал, как происходили его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с заявлением президента США опубликовал "Голос Америки" в твиттере.
"Во время встречи с Путиным я был очень прямолинейным, никаких сдерживаний в выражениях. Вежливо, но я четко дал понять: если он действительно вторгнется в Украину, последствия будут тяжелыми", - отметил американский президент.
Напомним, переговоры между президентами США и России состоялись во вторник и продолжались более двух часов. На них лидеры обсуждали Украину и другие темы.