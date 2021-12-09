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Байден о переговорах с Путиным: "Я был очень прямолинеен, никаких сдерживаний в высказываниях". ВИДЕО

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Президент США Джо Байден рассказал, как происходили его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с заявлением президента США опубликовал "Голос Америки" в твиттере.

"Во время встречи с Путиным я был очень прямолинейным, никаких сдерживаний в выражениях. Вежливо, но я четко дал понять: если он действительно вторгнется в Украину, последствия будут тяжелыми", - отметил американский президент.

Напомним, переговоры между президентами США и России состоялись во вторник и продолжались более двух часов. На них лидеры обсуждали Украину и другие темы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден расскажет лидерам "Бухарестской девятки" о своем разговоре с Путиным, чтобы услышать их мнение по поводу ситуации вокруг Украины

Топ комментарии

  • fg cbn
    Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев, слившиеся в любовном экстазе. Это происходит ещё и потому что в России очень часто скрываются тёмные пятна своей истории. Например, так называемое "освоение Сибири". Советско-российскими "историками" в учебниках это посвящены 1-2 страницы обычно общих фраз, а всё потому что это была история насилия, грабежей, убийств, геноцида коренных народов Сибири русскими карателями с целью наложения такими методами налога(ясака) с сибирских народов в пользу московского царя. Карательные отряды "казаков", посылаемые из Москвы - это были садисты и отморозки, жаждавшие наживы, против них было сопротивление, боевые столкновения, но у северных, сибирских народов в то время из вооружений были только стрелы, луки, а у прибывавших московских карателей было уже огнестрельное оружие, покупаемое в Европе на деньги из тех же карательных походов
  • Кот Бегемот b96e8d54
    В таком случае Байден назвал фюрера репоедов окурком и ******.
  • Вольный Каменьщик
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