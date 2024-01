"We know. We are ready", - украинские бойцы показали журналистам из США свои Javelin и рассказали о готовности дать бой армии РФ. ВИДЕО

Корреспондент ABC News Ян Паннелл сообщил о росте напряженности на востоке Украины после телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сюжете телеканала ABC News рассказывается о посещении американским корреспондентом передовой вблизи Авдеевки.

"Несмотря на то, что "верха" договорились о продолжении переговоров, напряженность на границе растет, - говорит Паннелл и показывает уникальные кадры украинских военных с противотанковыми комплексами Javelin и другим военным снаряжением и оружием, которые были переданы Украине правительством США.

"Я сижу в окопе и слышу звуки выстрелов. Они ближе, чем сто метров от меня. Выстрелы раздаются ежеминутно. Война длится уже 8 лет, с тех пор, как Россия анексировала Крым. Украина борется с оккупантами. Следы столкновений – повсюду. Сейчас ожидается, что Путин планирует пойти в наступление еще дальше. Около 100 тысяч российских солдат стянуты к границе", - рассказывает в сюжете Паннелл.

В репортаже говорится и о том, что украинские бойцы не слишком верят, что Россия может учесть международные договоры и прекратить обстрелы, поэтому готовятся к возможным атакам.

"Не боитесь ли вы российских военных, сконцентрированных на границе?" – спрашивает американец украинского бойца. "We know. We are ready", - отвечает тот.