Исполнительный директор ЦБК Каленюк выступила на форуме Байдена: Нам не хватает синхронизации санкций США и ЕС против олигархов и коррупционеров. ВИДЕО

Исполнительный директор Центра Противодействия Коррупции Дарья Каленюк выступила на форуме Байдена The Summit for Democracy.

Видео ее выступления опубликовал ЦБК, передает Цензор.НЕТ.

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Отвечая на вопрос, как может Евросоюз помочь Украине в борьбе с коррупцией, Каленюк заявила: "Сегодня были введены санкции против двух украинцев, которые атакуют антикоррупционные реформы. ЕС мог бы просто последовать примеру США. Нам не хватает синхронизации санкций против олигархов и коррупционеров у власти со всеми развитыми демократиями".

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