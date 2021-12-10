"Это - чрезвычайная победа, потому что в моем лице обвиняли Украину. Я не виноват и Украина не виновата", - Маркив об оправдании судом Италии. ВИДЕО

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив назвал свое окончательное оправдание чрезвычайной победой, потому что итальянский суд вынес решение, оправдывающее его и действия всех украинских военных, защищающих Украину от российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Маркив заявил в интервью "4 каналу".

"Для меня наконец-то поставлена точка в этом бессмысленном деле шитом белыми нитками. Это восстановление справедливости не только для меня лично, но и для моих побратимов, для подразделений Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины... Здесь мы доказали, что правда и справедливость действительно существуют. За любые деньги, ресурсы рисовать выдуманный контекст не получится. Мы доказали, что мы - мирная страна, которая будет защищаться. Это - чрезвычайная победа, потому что в моем лице обвиняли Украину... Все иски были сняты не только с меня, но и с Украины. Маркив Виталий не виновен и Украина не виновата", - заявил гвардеец.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.