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Украина купила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотниками, - Резников. ВИДЕО

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Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире одного из телеканалов.

Министр отметил, что в НАТО есть система закупок NSPA – условно ее можно назвать "натовским вариантом Amazon".

"Мы сегодня уже прошли несколько тестов. Мы заплатили деньги, прошли все проверки, чтобы приобрести некоторые нужные нам вещи через NSPA в НАТО", – сказал Резников.

По его словам, в течение этого месяца Украина получит первую партию – 10 антидроновых ружей литовского производства, которые помогут бороться с российскими БПЛА.

Резников также сказал, что намерен в ближайшее время создать при Минобороны два аналогичных NSPA агентства: одно будет заниматься тыловыми вещами и закупками, второе – вооружением.

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Он также анонсировал снятие секретности с некоторых госзакупок в оборонной сфере, но планирует консультироваться с экспертами, что именно подлежит рассекречиванию.

Напомним, 8 декабря Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. В Минобороны сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ.

Пентагон анонсировал, что на этой неделе США отправят Украине последнюю партию из ранее одобренного президентом Джо Байденом пакета помощи в сфере безопасности. Поставка включает стрелковое оружие и боеприпасы.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Резников лютый ******. Купила у НАТО? Вчера была новость, что это волонтеры подогнали. 😂😂😂.
  • Dust
    я вас умоляю, на Бене столько штанов ворованих....
  • Dust
    Південмаш вже років 20-ть саботує програму розробки балістичних ракет !

    "Зеніти" вони роблять аж гуде, а паршиву "Фау-2" з ******** системою наведення не можуть
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