Проект "Без цензуры": США наносят удар. Что означают санкции против Портнова и Тупицкого?. ВИДЕО

Прямо перед разговором президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского США наложили санкции на очень плохих парней. Может быть, это тонкий намек президенту Зеленскому?

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" подводит итоги недели. США ввели санкции против Андрея Портнова и Александра Тупицкого, Джо Байден поговорил сначала с Владимиром Путиным, а затем – с Зеленским.

Что означают санкции США против Портнова и Тупицкого прямо перед разговором президентов Украины и США? Какие выводы можно сделать из разговора Байдена и Зеленского? Будут ли санкции против олигарха Игоря Коломойского, против которого ведется следствие в США? Почему Байден позвонил Зеленскому в последнюю очередь?

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