После разговора Байдена с Путиным перемен в поведении России не произошло, – Кулеба. ВИДЕО
Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.
Кулеба напомнил, что после переговоров президентов состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Мы внимательно следили за ним (заседанием. – Ред.), чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО по поведению на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели", – сказал он.
По словам главы МИД, в ближайшие дни мы увидим, дал ли разговор Байдену с Путиным "практические последствия", или Путин продолжает "держать паузу и поднимать ставки".
Также Кулеба назвал стратегической ошибкой НАТО не предоставить Украине членство в Альянсе до 2014-го – по его мнению, Путин никогда не рискнул бы вступить в конфликт с вооруженными силами НАТО.