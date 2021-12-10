После разговора Байдена с Путиным перемен в поведении России не произошло, – Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя результаты переговоров президента США Джо Байдена 7 декабря с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что Украина пока не видит, чтобы следствием этого разговора стало немедленное снижение напряженности.

Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

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Кулеба напомнил, что после переговоров президентов состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Мы внимательно следили за ним (заседанием. – Ред.), чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО по поведению на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели", – сказал он.

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По словам главы МИД, в ближайшие дни мы увидим, дал ли разговор Байдену с Путиным "практические последствия", или Путин продолжает "держать паузу и поднимать ставки".

Также Кулеба назвал стратегической ошибкой НАТО не предоставить Украине членство в Альянсе до 2014-го – по его мнению, Путин никогда не рискнул бы вступить в конфликт с вооруженными силами НАТО.