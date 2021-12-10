Нобелевский лауреат Муратов: У нас в России популярно мнение, что политики, избегающие крови – слабые люди. ВИДЕО

Власть активно "продает" идею войны, на государственных телеканалах - милитаристская риторика. Под ее влиянием люди привыкают к мнению, что война – это допустимо.

Об этом заявил в своем выступлении лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь".

"У нас в стране (и не только у нас) популярно мнение: избегающие крови политики - слабые люди. А вот угрожать миру войной – это долг настоящих патриотов", - сказал Муратов.

"Власть активно продает идею войны. Правительства и близкие к ним пропагандисты несут полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости", - добавил он.

По мнению Муратова, нынешние идеологи продвигают идею смерти за Родину, а не жизни за Родину.

"Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с "Боингом МН17" разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, смогут ли последующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестает казаться невозможной", – говорит Муратов.

Церемония награждения Нобелевской премией мира лауреатов – Муратова и филиппинской журналистки Марии Рессы – состоялась в Осло в пятницу. Согласно решению Норвежского нобелевского комитета, они удостоились этой премии "за их усилия по защите свободы слова, являющейся условием для демократии и крепкого мира".