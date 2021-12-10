Зеленский на Саммите за демократию: Украина, без лишней скромности, является лидером демократических преобразований в регионе. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в виртуальном формате на Саммите за демократию, инициированном президентом США Джо Байденом, заявил, что Украина является лидером демократических преобразований в регионе благодаря реализации ряда реформ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украина, вне всяких сомнений и без лишней скромности, является лидером демократических преобразований в регионе. Мы создали новую инфраструктуру антикоррупционных институций, мы воплощаем инновационные технологии для предотвращения и выявления антикоррупционных действий по прозрачности управления государственными финансами, имуществом и публичными закупками", - заявил Зеленский в видеообращении.

"Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии", – отметил президент Украины.

По словам Зеленского, гарантированные, защищенные права человека являются основой успешной и прогрессивной страны, поэтому Украина и в дальнейшем будет уверенно двигаться вперед по этому пути.

"Будем делать все для обеспечения гендерного равенства, защиты женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого отдельного гражданина", – отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институций и является надежным партнером для всех, кто готов встать на защиту демократии и свободы в мире.

Напомним, 9-10 декабря Джо Байден проводит Саммит за демократию в виртуальном режиме. В нем примут участие свыше 100 представителей приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.