Замминистра МВД Гогилашвили совершил нападение на сотрудника полиции. ВИДЕО
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Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, автомобиль которого остановили на блокпосту при въезде в Донецкую область, фактически совершил нападение на полицейского.
Об этом пишет в своем Телеграмм-канале журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
"Добавка по Гогилашвили"... Нападение на полицейского в чистом виде", - написал он и опубликовал соответствующее видео.
На видео ясно видно, как Гогилашвили схватил правоохранителя за грудки.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.