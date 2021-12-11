"Зарплата прокурора САП – 49490 гривен, судьи ВАКС – 113 тысяч, а у солдата в окопе – 17 тысяч", – нардеп ОПЗЖ Бойко выступил в поддержку армии. ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко раскритиковал военные расходы на следующий год и заявил, что на следующей неделе он предложит коллегам - нардепам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - выяснить, куда планируется направить выделенные для армии деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, Бойко заявил во время своего выступления в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", что зарплата украинских военных на передовой несопоставима с рисками и условиями работы.

"Все знают, что уровень доверия к армии в обществе очень высокий. По этому показателю армия опередила даже церковь... Чтобы вы понимали: 14 тысяч гривен - средняя зарплата в стране, а солдат в окопе зарабатывает 17 тысяч гривен. Теперь давайте сравним. Ставка обычного прокурора САП - 49 490 гривен плюс надбавки, простого судьи Антикоррупционного суда - 113 тысяч гривен плюс надбавки, в НАПК зарплата стартует с 56 000. Как можно говорить, что мы поддерживаем армию, если человек находится далеко от семьи, рискует жизнью, живет в не самых комфортных условиях и получает в три раза меньше денег, чем рядовые сотрудники, сидящие в Киеве и разлаживающие бумажки?" - сказал Бойко.

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