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В честь 18-летнего украинского спортсмена Ковтуна назвали элемент в гимнастике. ВИДЕО

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Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об утверждении нового элемента, названного в честь 18-летнего украинского спортсмена Ильи Ковтуна, исполнившего его на соревнованиях Кубка мира по спортивной гимнастике.

Об этом идет речь в информационном бюллетене FIG, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Новый элемент "Ковтун" выполняется на параллельных брусьях и предусматривает переворот назад с упора на руках, а затем поворот на четверть оборота к брусу.

Этот элемент Илья Ковтун успешно выполнил во время выступления на Кубке мира по спортивной гимнастике в словенском Копере.

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Топ комментарии

  • Віталій Маркович
    молодець хлопчина
  • ром17
    Мені здається це круче чим отримати золоту медаль на олімпійських іграх!
  • Oleksandr Boiko
    мабуть , х**во займався, що про тебе ніхто не знає... ти ноунейм
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