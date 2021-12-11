Новости Видео

Заместитель главы МВД Гогилашвили поддерживает сомнительную сеть реабилитационных центров для наркозависимых, - расследование. ВИДЕО

25 522101
В Украине работает сеть реабилитационных центров "Международной антинаркотической ассоциации" (МАА). Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили работал в российской организации ММА.

Об этом идет речь в фильме-расследовании UA: Перший, напоминает Цензор.НЕТ.

Авторы отмечают, что Александр Гогилашвили после переезда в Украину возглавил связи с общественностью местной МАА, а затем был назначен заместителем министра МВД, отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых в стране.

Смотрите также: Ангелы-хранители Гогилашвили – его жена Левченко и Зеленский, – журналист Руденко. ФОТОфакт

Министр внутренних дел Денис Монастырский после назначения подчеркнул, что одной из главных целей в должности видит борьбу с распространением наркотиков и реабилитацию наркозависимых. Он также выступил соавтором соответствующего законопроекта, который, по мнению журналистов, приведет к государственному финансированию центров ММА, где людей удерживают силой и часто при этом не применяют никаких методов лечения.

Кроме этого, Владимир Зеленский поддерживал МАА еще за несколько лет до избрания на пост президента Украины и продолжил это делать и после. Президент и первая леди не раз посещали заведения сети.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    ГДЕ БРИФФИНГ МВС ?

    1. гражданство этого шныря ( российское)
    2, почему общался с подчиненным на российской мове ?
    3. Вроде все чиновники сдавали экзамены на державную мову. Где был тогда ГОГА ?
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    В официальной биографии Гогилашвили не упомянут еще один нюанс. В 1998 году, в то самое время, когда Гогилашвили якобы занимался "предпринимательством", он был признан виновным российской Фемидой. Будущий замминистра МВД был обвинен по двум пунктам обвинения - покушение на мошенничество в крупных размерах организованной группой и подделка государственных документов. Наказание - пять лет условно.
    В итоге будущий заместитель Авакова и протеже Зеленского отделался легко - его освободили из-под стражи прямо в зале суда, дав пять лет на демонстрацию того, что он исправился. Уже через два года Гогилашвили нашел себе новую нишу - борьбу с наркоманией.

    И есть основания полагать, что на этой ниве у него опять возникли проблемы с законом - в 2012 году ряд российских СМИ сообщал о связях реабилитационного центра "Выход" с деструктивными сектами.Похоже, это и стало причиной переезда в Украину, так счастливо приведшего Гогилашвили к знакомству с ее будущим президентом.

    Похоже не просто российской Фемидой Гогилашвили дали условно 5 лет а взамен на работу в спецслужбах, там такое практикуется часто.
  • Sophia-Maria Duglass
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости