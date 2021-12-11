Заместитель главы МВД Гогилашвили поддерживает сомнительную сеть реабилитационных центров для наркозависимых, - расследование. ВИДЕО
Об этом идет речь в фильме-расследовании UA: Перший, напоминает Цензор.НЕТ.
Авторы отмечают, что Александр Гогилашвили после переезда в Украину возглавил связи с общественностью местной МАА, а затем был назначен заместителем министра МВД, отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых в стране.
Министр внутренних дел Денис Монастырский после назначения подчеркнул, что одной из главных целей в должности видит борьбу с распространением наркотиков и реабилитацию наркозависимых. Он также выступил соавтором соответствующего законопроекта, который, по мнению журналистов, приведет к государственному финансированию центров ММА, где людей удерживают силой и часто при этом не применяют никаких методов лечения.
Кроме этого, Владимир Зеленский поддерживал МАА еще за несколько лет до избрания на пост президента Украины и продолжил это делать и после. Президент и первая леди не раз посещали заведения сети.