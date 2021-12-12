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Проект "Замминистра с таким е@алом": все об Александре Гогилашвили, хаме-заместителе главы МВД. ВИДЕО

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"Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я", – теперь заместитель главы МВД Александр Гогилашвили и при этом муж секретарши Зеленского – настоящая звезда. И точно не будет тратить время на представление.

Видео Александра Гогилашвили на блокпосту, где он смешивает с землей патрульных, буквально разорвало новостные ленты. В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева тщательно исследовала Гогилашвили и собрала кучу жареных фактов о хаме-заместителе министра внутренних дел.

Александр Гогилашвили – кто это вообще такой? О чем умалчивает его официальная биография? Как муж Марии Левченко – секретарши Зеленского со времен "Квартала" – вдруг попал в Министерство внутренних дел? Что его связывает с Владимиром Зеленским?

А еще здесь будет о его вероятном гражданстве РФ, работе помощником Николая Валуева, фиктивном образовании, крышевании "антинаркотических центров", должности "по квоте секретарши президента" и не только!

Топ комментарии

  • Nick Valentine
    Боже, президентом воюючої країни є КЛОВУН-НАРКОМАН!! Кого він може обрати у свою команду?! 73% спеціально відібрали таку владу на виборах
  • Наталия П
    Эти твари во главе с Зеленским превратили мою страну в Украину 95. Позор тем, кто голосовал за Зеленского. И сейчас на его рейтинг работают, только враги.
  • Ан Мур
    про його касапське громадянство, а також про блат, за яким він потрапив на таку високу посаду - гідрант-янелох42 навіть не згадав. Бо таким чином міг вийти сам на себе.
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