Проект "Замминистра с таким е@алом": все об Александре Гогилашвили, хаме-заместителе главы МВД. ВИДЕО

"Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я", – теперь заместитель главы МВД Александр Гогилашвили и при этом муж секретарши Зеленского – настоящая звезда. И точно не будет тратить время на представление.

Видео Александра Гогилашвили на блокпосту, где он смешивает с землей патрульных, буквально разорвало новостные ленты. В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева тщательно исследовала Гогилашвили и собрала кучу жареных фактов о хаме-заместителе министра внутренних дел.

Александр Гогилашвили – кто это вообще такой? О чем умалчивает его официальная биография? Как муж Марии Левченко – секретарши Зеленского со времен "Квартала" – вдруг попал в Министерство внутренних дел? Что его связывает с Владимиром Зеленским?

А еще здесь будет о его вероятном гражданстве РФ, работе помощником Николая Валуева, фиктивном образовании, крышевании "антинаркотических центров", должности "по квоте секретарши президента" и не только!