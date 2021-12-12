Звонок Байдена, Зе в спортзале, Квартал в прокуратуре. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу №28. ВИДЕО
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Последние в этом году, предпраздничные "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу", как ни странно, обошлись без Ильи Кивы, зато упомянули Лизу Богуцкую в рубрике "Ковидиот недели".
Последние подсвинки года достаются Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку. А еще – Офису Генпрокурора и... Андрею Портнову.
Программа "Підсвинки тижня шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.Нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
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