"Руссо! В Мексике нас просто ненавидят! Унижают! Нас считают белыми обезьянами!", - россиянка расплакалась из-за отношения к гражданам РФ за границей. ВИДЕО

Гражданка РФ, находящаяся в Мексике с намерением попасть в США, пожаловалась на отношение мексиканцев к россиянам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в видеообращении, которое она опубликовала в соцсетях.

"А он смотрит на меня и спрашивает: "Руссо?". Мне так надоели эти истории с "руссо"! В Мексике нас просто ненавидят. Ненавидят! Мы сюда едем потому, что нам в США нужно попасть, но россиян здесь просто ненавидят. Россияне здесь ненавидят россиян, мексы здесь ненавидят россиян, все здесь ненавидят россиян! Я уже этого стерпеть не могу. Мы сильны, очень терпеливы, но я не понимаю почему наши паспорта не так сильны как, к примеру, бразильские или мексиканские!? Почему все нас так сильно унижают?! Почему все так ненавидят россиян?! Меня это просто унижает. Мы полгода живем в Бразилии. У меня вся семья в России... Я хочу попасть в страну, где менталитет людей спокойнее и они более толерантны. В России все очень злые... Во всем мире нас считают какими-то белыми обезьянами! Из-за того, что у тебя русский паспорт, ты просто никто! Я так устала от этого дерьма!" – рассказывает россиянка, не сдерживая слез.

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