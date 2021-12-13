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"Руссо! В Мексике нас просто ненавидят! Унижают! Нас считают белыми обезьянами!", - россиянка расплакалась из-за отношения к гражданам РФ за границей. ВИДЕО

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Гражданка РФ, находящаяся в Мексике с намерением попасть в США, пожаловалась на отношение мексиканцев к россиянам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в видеообращении, которое она опубликовала в соцсетях.

"А он смотрит на меня и спрашивает: "Руссо?". Мне так надоели эти истории с "руссо"! В Мексике нас просто ненавидят. Ненавидят! Мы сюда едем потому, что нам в США нужно попасть, но россиян здесь просто ненавидят. Россияне здесь ненавидят россиян, мексы здесь ненавидят россиян, все здесь ненавидят россиян! Я уже этого стерпеть не могу. Мы сильны, очень терпеливы, но я не понимаю почему наши паспорта не так сильны как, к примеру, бразильские или мексиканские!? Почему все нас так сильно унижают?! Почему все так ненавидят россиян?! Меня это просто унижает. Мы полгода живем в Бразилии. У меня вся семья в России... Я хочу попасть в страну, где менталитет людей спокойнее и они более толерантны. В России все очень злые... Во всем мире нас считают какими-то белыми обезьянами! Из-за того, что у тебя русский паспорт, ты просто никто! Я так устала от этого дерьма!" – рассказывает россиянка, не сдерживая слез.

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Топ комментарии

  • сумний лошак
    скажу більше -вас мокшанський непотріб НІДЕ не *******
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    и это историческая правда... только пожив за границей эти макаки понимают что они потомки монголов а не европейцев
  • Joshua Merlin
    кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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