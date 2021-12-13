В ближайшее время Винницкая и Хмельницкая области выйдут из "красной" зоны, - Ляшко. ВИДЕО
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В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. В ближайшее время еще две области Украины выйдут из "красной" зоны.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, уже 5 недель подряд наблюдается тенденция уменьшения количества зарегистрированных случаев COVID-19.
"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую", - сказал министр.
В настоящее время в "красной" зоне находятся 9 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая и Черкасская.