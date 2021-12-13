В случае вооруженной агрессии со стороны РФ будет усилена охрана и оборона мостов через Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры, - Минобороны. ВIДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуМинобороны, об этом сообщил представитель Центра оперативного информирования Леонид Матюхин.
"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов в определенных районах и локациях."
В случае вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины планировочными документами по применению войск (сил) Вооруженных Сил Украины спланировано усиление охраны и обороны мостов через реку Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры", - рассказал виню
Матюхин отметил, что подразделения инженерных войск ВС Украины имеющимися силами и средствами способны обеспечить паромно-мостовые переправы в интересах действий Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны государства. Для выполнения этой задачи в наличии достаточное количество понтонно-мостовых и автодорожных подразделений.
"Опыт, приобретенный подразделениями Государственной специальной службы транспорта во время боевых действий на востоке Украины, позволяет успешно выполнять задачи по техническому прикрытию, восстановлению, установке заграждений на объектах транспортной системы Украины с целью обеспечения деятельности Вооруженных Сил и других военных формирований, созданных в соответствии с Законами Украины. Личный состав Службы готов к охране объектов национальной транспортной системы Украины, выполнению других задач, связанных с участием в обороне государства и обеспечением эффективного функционирования национальной транспортной системы", - резюмировал представитель ЦОИ.