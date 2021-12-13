Резонансное автопроисшествие с участием водителя-подростка в Луцке: опубликована запись момента ДТП. ВИДЕО регистратора

В сети опубликована видеозапись авторегистратора, зафиксировавшая момент резонансного ДТП в Луцке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что легковушка Renault, за рулем которой был подросток, проезжает между другими автомобилями и, не сбавляя скорости, врезается в пешеходов, переходящих дорогу на разрешенный сигнал светофора.

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Напомним, что авария произошла 12 декабря около 15 часов на проспекте Соборности в Луцке. Автомобиль Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место ДТП. По словам полиции, за рулем находился несовершеннолетний.

Травмы разной степени тяжести получили 4 человека, среди них – ребенок, который был госпитализирован. На месте работало 6 бригад скорой помощи.