На строительстве нового моста в Кременчуге начали бурить скалу, - Служба автодорог Полтавщины. ВИДЕО
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.Цензор.НЕТ.
На левом берегу Днепра нужно установить 40 труб, некоторые из которых будут погружены на глубину 50 метров.
"Начата подготовка к бурению скалистых пород внутри стальной трубы, которые устраиваются при строительстве моста через Днепр. Это – третий этап углубления свай к проектной отметке", - уточнили в автодоре.
Новый мост в Кременчуге возводят по программе "Большая стройка". Он станет альтернативой старому Крюковскому мосту, который построили в далеком 1872 году.
После открытия Кременчугский мост значительно улучшит транспортную связь между левым и правым берегами Днепра как в масштабах города, так и для целого региона и страны.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в рамах инициированной им инфраструктурной программы "Большая стройка" в течение 2021 года будет построено и отремонтировано 245 мостов и 6,5 тысяч км автодорог.