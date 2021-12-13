Новости Видео

На строительстве нового моста в Кременчуге начали бурить скалу, - Служба автодорог Полтавщины. ВИДЕО

11 49654
В Кременчуге идут работы по возведению левого пилона нового моста через Днепр. Для этого придется погрузить в грунт 40 стальных труб и даже бурить скалистую породу.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.Цензор.НЕТ.

На левом берегу Днепра нужно установить 40 труб, некоторые из которых будут погружены на глубину 50 метров.

"Начата подготовка к бурению скалистых пород внутри стальной трубы, которые устраиваются при строительстве моста через Днепр. Это – третий этап углубления свай к проектной отметке", - уточнили в автодоре.

Новый мост в Кременчуге возводят по программе "Большая стройка". Он станет альтернативой старому Крюковскому мосту, который построили в далеком 1872 году.

После открытия Кременчугский мост значительно улучшит транспортную связь между левым и правым берегами Днепра как в масштабах города, так и для целого региона и страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в рамах инициированной им инфраструктурной программы "Большая стройка" в течение 2021 года будет построено и отремонтировано 245 мостов и 6,5 тысяч км автодорог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ремонт 15 км трассы вблизи Лубен завершен на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Александр Зырянов dd6f6874
    Велике крадивництво.
  • Злий Грицько
    Ти коли небудь їздив через той міст який зараз є в Кременчуці? А я пору років тому їхав у Дніпро через той міст. На ньому живого міста немає, весь ржавий і хитається. Побудова нового мосту вже давно назріла. Його збирались будувати ще років 20 тому, але тільки зараз руки дійшли.
  • DI GI
    дякують царю. За милостливость. В Украине нет царей. Есть только клоун, возомнивший себя таковым.

    Порошенко табличек не развешивал и доковать никого не заставлял. Исполнял свою работу. А тут великодержавен нашелся.

    За мои же деньги я доковать должен
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости