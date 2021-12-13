На строительстве нового моста в Кременчуге начали бурить скалу, - Служба автодорог Полтавщины. ВИДЕО

В Кременчуге идут работы по возведению левого пилона нового моста через Днепр. Для этого придется погрузить в грунт 40 стальных труб и даже бурить скалистую породу.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

На левом берегу Днепра нужно установить 40 труб, некоторые из которых будут погружены на глубину 50 метров.

"Начата подготовка к бурению скалистых пород внутри стальной трубы, которые устраиваются при строительстве моста через Днепр. Это – третий этап углубления свай к проектной отметке", - уточнили в автодоре.

Новый мост в Кременчуге возводят по программе "Большая стройка". Он станет альтернативой старому Крюковскому мосту, который построили в далеком 1872 году.

После открытия Кременчугский мост значительно улучшит транспортную связь между левым и правым берегами Днепра как в масштабах города, так и для целого региона и страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в рамах инициированной им инфраструктурной программы "Большая стройка" в течение 2021 года будет построено и отремонтировано 245 мостов и 6,5 тысяч км автодорог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ремонт 15 км трассы вблизи Лубен завершен на Полтавщине. ФОТОрепортаж