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Украина выполнила целевой ориентир ВОЗ по вакцинации от COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО

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Сейчас 40% взрослых украинцев, а именно 12 миллионов 457 тысяч, уже получили полный курс прививки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу  Минздрава.

"За прошедшую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, 85% из них – это те, кто не получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Вакцинация – это действенная защита от тяжелого течения коронавирусной болезни. Не пренебрегайте ею. Сделайте прививку против ковид при первой возможности. Вакцина есть в Украине, она доступна в кабинетах прививок и в центрах массовой вакцинации", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас 40% взрослых украинцев, а именно 12 миллионов 457 тысяч, уже получили полный курс прививки. Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения - 40% вакцинированного населения в 2021 году.

Всего с начала года в Украину уже поступило 36 миллионов 781 тысяч доз вакцины от COVID-19. Благодаря наличию вакцин и возможности их выбора уже сделано 26 миллионов 589 тысяч прививок.

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Топ комментарии

  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    Навесні це падло буде розповідати, що подвійного штрикалова недостатньо для захисту і потрібно ще двічі штрикнутися, а восени що ще треба ширнутися 5й раз.
    Невже люди настільки тцпі що будуть і надалі вірити у це лайно?
  • Tui Yii
    Вакцинація - це дієвий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Джерело: https://censor.net/ua/v3304952

    О защите уже ниполслова.
    Хоть кто то помнит тезисы в самом начале,когда говорилось об одном уколе?????
  • Максим Дрозд eda05b29
    Вакцинки колются, баблишко капает
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