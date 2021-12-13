Проект "Без цензуры": Не только Гогилашвили: кто еще пролез во власть через "Квартал"?. ВИДЕО
Об этом – в проекте "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
Мужа секретарши Зеленского Марии Левченко, заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, уволили после скандала с патрульными. Менее чем через сутки после выхода нашего предыдущего материала о том, кто такой Александр Гогилашвили, стало известно, что у Гогилашвили есть российский паспорт и судимость в России.
Но не только для него причастность к "Кварталу 95" стала социальным лифтом. Есть еще некий Александр Пашков. Это муж главбуха "95 квартала" Оксаны Пашковой. В апреле 2020 года его неожиданно назначили директором департамента стратегической агентурной разведки ГУР МОУ – таким образом он перепрыгнул через десяток карьерных ступеней.
00:00 – Гогилашвили, который "один с таким е#алом?"
02:00 – Российский паспорт, Валуев и Гогилашвили
03:00 – Гогилашвили, Зеленский и наркотики
07:10 – Еще одно приключение Гогилашвили с полицейскими
09:50 Муж главбуха "Квартала 95" в ГУР МОУ
14:40 – О судьбе полицейских, остановивших Гогилашвили.