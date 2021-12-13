Проект "Без цензуры": Не только Гогилашвили: кто еще пролез во власть через "Квартал"?. ВИДЕО

Кто из нынешних украинцев получил должности через "Квартал 95"? Не только скандальный и уже бывший хам-замглавы МВД Александр Гогилашвили!

Об этом – в проекте "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Мужа секретарши Зеленского Марии Левченко, заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, уволили после скандала с патрульными. Менее чем через сутки после выхода нашего предыдущего материала о том, кто такой Александр Гогилашвили, стало известно, что у Гогилашвили есть российский паспорт и судимость в России.

Но не только для него причастность к "Кварталу 95" стала социальным лифтом. Есть еще некий Александр Пашков. Это муж главбуха "95 квартала" Оксаны Пашковой. В апреле 2020 года его неожиданно назначили директором департамента стратегической агентурной разведки ГУР МОУ – таким образом он перепрыгнул через десяток карьерных ступеней.

00:00 – Гогилашвили, который "один с таким е#алом?"

02:00 – Российский паспорт, Валуев и Гогилашвили

03:00 – Гогилашвили, Зеленский и наркотики

07:10 – Еще одно приключение Гогилашвили с полицейскими

09:50 Муж главбуха "Квартала 95" в ГУР МОУ

14:40 – О судьбе полицейских, остановивших Гогилашвили.