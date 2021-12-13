Депутат Госдумы от "Единой России" Бородай призвал уничтожать украинцев как тараканов. ВИДЕО
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Один из бывших лидеров террористов "ДНР", а ныне депутат Госдумы РФ от путинской "Единой России" Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами и призвал проводить какие-либо переговоры с ними с помощью "тапок или дихлофоса".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и публикует фрагменты интервью депутата-террориста.
"Разговаривать с ними бесполезно. Российским чиновникам высокого ранга я пытался это объяснить. Вы с тараканами пытались разговаривать? Поймали на кухне и попробуйте ему что-то объяснить... Можете перед ним танцевать, демонстрировать чудеса риторики, но все это бесполезно. Против таракана эффективен только тапок, ну или дихлофос. Ударил тапком - таракан расплющился. Все. Проблема решена... Ни о чем нельзя договариваться с украинскими политиками" - заявил Бородай.