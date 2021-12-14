Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы не продлевается, - Кузин. ВИДЕО
Об этом во время брифинга заявил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Речь идет о людях с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, тех, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию и пациентах с рядом других иммунодефицитных состояний. Теперь они смогут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы. они прививались раньше. Таким образом, иммунная система указанных категорий лиц будет более защищена от коронавируса", - пояснил Кузин.
По его словам, для того чтобы получить дополнительную дозу необходимо обратиться к семейному или профильному врачу.
"Важно, что действие документа о вакцинации не будет продолжаться. То есть документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы", - добавил главный санврач.