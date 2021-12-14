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Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину. ВИДЕО

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5630 об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, защищавшими территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 285 нардепов.

Так, проект закона позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины:

- гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений;
- иностранцами и лицами без гражданства, проходившими (проходящими) военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;
- лицами, принимавшими непосредственное участие в АТО/ООС.

Послабления будут также касаться граждан, имеющих заслуги перед Украиной.

Условиями приобретения гражданства Украины являются признание и соблюдение Конституции и законов. Человек должен это засвидетельствовать в заявлении.

Условием является представление человеком без гражданства декларации об отсутствии иностранного гражданства, а иностранцем – обязательство отказаться от иностранного гражданства.

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Топ комментарии

  • user009
    гогилашвили убд уже получил?
  • rejestrowyj bazil
    Щас ЗЕля с Билецким и аваковым еще кротов завезут и легализируют через Азов и нацполицию, как это было с тем же сергеем Коротких
  • я гражданин Украины
    не пройшло і сім років ...- нарешті спромоглися
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