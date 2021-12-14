Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину. ВИДЕО

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5630 об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, защищавшими территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 285 нардепов.

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Так, проект закона позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины:

- гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений;

- иностранцами и лицами без гражданства, проходившими (проходящими) военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;

- лицами, принимавшими непосредственное участие в АТО/ООС.

Послабления будут также касаться граждан, имеющих заслуги перед Украиной.

Условиями приобретения гражданства Украины являются признание и соблюдение Конституции и законов. Человек должен это засвидетельствовать в заявлении.

Условием является представление человеком без гражданства декларации об отсутствии иностранного гражданства, а иностранцем – обязательство отказаться от иностранного гражданства.

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