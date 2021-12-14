Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 285 нардепов.
Так, проект закона позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины:
- гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений;
- иностранцами и лицами без гражданства, проходившими (проходящими) военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;
- лицами, принимавшими непосредственное участие в АТО/ООС.
Послабления будут также касаться граждан, имеющих заслуги перед Украиной.
Условиями приобретения гражданства Украины являются признание и соблюдение Конституции и законов. Человек должен это засвидетельствовать в заявлении.
Условием является представление человеком без гражданства декларации об отсутствии иностранного гражданства, а иностранцем – обязательство отказаться от иностранного гражданства.