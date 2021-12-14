Новости Видео • Жизнь прекрасна

Мужчина остановил движение на скоростной трассе Киев-Борисполь, чтобы две собаки могли спокойно перейти дорогу. ВИДЕО

13 019122
Мужчина остановил движение на трассе Киев-Борисполь, чтобы две застрявшие на раздельном газоне собаки могли спокойно перейти дорогу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, для того, чтобы безопасно перевести четырехлапых, водителю по имени Дмитрий пришлось рискнуть своей жизнью. Поскольку мужчина остановился там, где водители ездят на очень большой скорости. Водитель некоторое время подавал сигналы, чтобы его коллеги остановились. Через несколько секунд на правой полосе остановился водитель грузовика. То же сделали и другие автовладельцы. После этого Дмитрий вместе с водителем грузовика помог собакам безопасно перейти дорогу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под Луцком местный житель застрелил соседских собак, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Kucher
    Європа починається з малого. Молодець.
  • Eugene Eugene da61b813
    Он бы создал аварийную ситуацию если бы не включил аварийку. А остановиться в левом ряду он мог бы и не по своей воле, а например если бы у него внезапно заклинило бы ходовую часть и колеса перестали бы вращаться.
    Аварийную ситуацию, настоящую аварийную, то бишь уже ДТП, могли бы создать собаки, если бы попытались проскочить перед "летящими" машинами и попав под колеса, или напугав какого-то новичка, который начал бы панически тормозить и вертеть рулём.
  • irenka ko
    У Європі такого не побачиш, там немає тварин безхатченків. Але те, що у нас є такі чоловіки доводить, що ми таки Європа.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости