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"Ездить на бронированном автомобиле с вооруженной охраной - такой привилегии нет даже у министра обороны. Что делал Гогилашвили в зоне ООС - надо выяснить", - Бутусов. ВИДЕО

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Согласно законодательству Украины, заместитель министра МВД не имеет права на бронированный автомобиль и вооруженную охрану и как уволенный Александр Гогилашвили получил такие привилегии необходимо выяснить.

Об этом в эфире телеканалу UA:Перший заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По моим данным, два человека по охране Гогилашвили – действующие офицеры спецназа ГУР Минобороны. По моим же данным, серого автомобиля Land Cruiser 200, о котором сам Гогилашвили говорит, что он бронирован.. в МВД нет. Такая машина есть в ГУР МО. Ее предоставляло посольство США для защиты наших военнослужащих, офицеров после того, как произошли теракты в Киеве против наших разведчиков.Очень похожая машина в ноябре была снята в центре Киева. даже в центре Киева.Возникает вопрос - кто эти люди?.. Никаких комментариев по этому поводу ни от МВД, ни от Минобороны нет... Это тоже требует служебного расследования, поскольку по украинскому законодательству нет нормы, чтобы даже министры имели вооруженную охрану... У нас министр обороны Резников во время войны ездил на обычной не бронированной служебной машине и без вооруженной охраны... Возникает вопрос – с кем ведет войну и что это за люди и транспорт у заместителя министра МВД , которому по всем уставам такой охраны не предусмотрено?.. Какие задачи выполнял господин Гогилашвили с таким эскортом в зоне ООС, без формы", - сказал Бутусов.

Кроме того, Бутусов отметил, что следственные органы должны возбудить уголовное производство против Гогишвили за нападение на полицейского

"Он совершил нападение – прикоснулся и руками оттолкнул капитана полиции Константина Васенкова. Это – преступление, по которому мы должны увидеть уголовное производство и приговор суда", – отметил Бутусов.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Что может делать наркодиллер на спорных территориях - ездил насчет наркотрафика договариваться.

    Для этого и бронеавтомобиль с охраной - от конкуреннтов-наркоторговцев защищаться.
  • Маркиз
    Дана Яровая

    Давайте не *****@лять
    А ведь проблема не в том что его уволили. И даже не в том, что он вёл себя как скотина с полицейским. И даже оправдание офиса президента до сраки.
    Проблема в уровне политиков, как среза общества.
    У меня складывается впечатление, что пока одна честь общества спасала страну, другую кодировали мыльными говенными сериалами, такими же выпусками новостей, создавая информационный шум, и тупо зомбируя нестойкие мозги населения.
    И вопрос даже не к президенту, и даже не к фрикции, простите фракции, и не к министрам, фамилии которых мы уже и не запоминаем. **@@ла так тем более.
    Проблема в том, что простой нарід ТМ такое хавает. И ему нормально. Понимаете? Гоп- стоп из Кривого Рога 90-х годов дорвалось до власти и теперь диктует и продуцируют нам политическую моду. На безмозглых пресс - секретарей. На хамовитых зам.министров и министров. На бездарных и некомпетентных чиновников.
    И знаете, вот простят меня дети 90-х, на которых была рассчитана президентская кампания , но отсутсвие базовых знаний и критического мышления просто катастрофическое. Советская система образования была поломана, новая не выстроена до сих пор. И вот на выходе мы имеем стадо банов, прости уж, но именно стадо баранов, которое голосует за сериал, думает что МВФ кредит можно вернуть золотыми зубами, живет, не научившись финансовой грамотности. Не умеющее ни экономить, ни накапливать. Живет сегодняшним днём. А дальше…
    А дальше хоть потоп, в их понимании. Главное чтобы тик- ток, фото президента в спорт зале с надписью : " остальные пусть завидуют".
    И они себя отождествляются с этим парнем, сделаным в городе Кривой Рог. Уж простят меня жители этого города, но это самое худшее что было произведено в вашем городе. Они себе рисуют в голове, что вот так, на лихой козе, не имея ни знаний, ни компетенции, ни образования можно добраться до вершины страны, и вот с того Олимпа срать всем на голову.
    У меня только один вопрос к тем кто голосовал за этого парня: вы припудренные ? Кстати, это выражение, теперь навсегда вошло в мой лексикон.
    Так вот, припудренные мои, в следующий раз голосуйте за барана, результат будет тот же, но хотя бы обходиться он нам будет несколько дешевле. И да, его можно тоже научить видосики снимать.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    А чего непонятного с автомобилем? У нас президент на ДР к своему Ермаку на вертолете через пол страны летает и продукты на банкет везет, а тут всего лишь пару навороченных внедорожников из другого ведомства, делов то)
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