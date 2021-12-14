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Нардеп Николаенко устроил с охранниками толкотню у входа в сессионный зал ВР и передал коллеге Волынцу кассовый аппарат, несмотря на их запрет. ВИДЕО

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Нардеп "Батькивщины" и член МФО "Розумна полытика" Андрей Николаенко пытался пронести в сессионный зал кассовый аппарат. Впрочем, его не пускали с ним, поэтому он просто перебросил его нардепу Михаилу Волынцу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналистка Кристина Бердинских.

"Че? Не пустили?! А теперь че вы меня не пускаете?" - говорит охранникам нардеп после небольшой толкотни.

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Топ комментарии

  • Орест Орест
    Если там тротил, то его к награде представлять надо..
  • Kucher
    Шапіто щодня і в усіх державних установах - це, нажаль, українські реалії
  • AbOriginal_UA
    Гетманцеву засунуть в дупу !
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