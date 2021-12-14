Нардеп Николаенко устроил с охранниками толкотню у входа в сессионный зал ВР и передал коллеге Волынцу кассовый аппарат, несмотря на их запрет. ВИДЕО
10 28845
Нардеп "Батькивщины" и член МФО "Розумна полытика" Андрей Николаенко пытался пронести в сессионный зал кассовый аппарат. Впрочем, его не пускали с ним, поэтому он просто перебросил его нардепу Михаилу Волынцу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналистка Кристина Бердинских.
"Че? Не пустили?! А теперь че вы меня не пускаете?" - говорит охранникам нардеп после небольшой толкотни.