Работаем над деэскалацией напряженности, вызванной наращиванием войск РФ у границы Украины, - заместитель госсекретаря США Донфрид. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Донфрид заверила украинцев в непреклонной поддержке Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Заместительница Государственного секретаря также обсудила пути к дипломатическому прогрессу и деэскалации из-за выполнения Минских соглашений в поддержку Нормандского формата", - говорится в сообщении.
"Наша цель — поддержать Украину, поскольку мы работаем над деэскалацией напряженности, вызванной наращиванием войск РФ. Как подтвердили президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен: мы стремимся позаботиться, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходило без участия Украины", цитирует Донфрид. прессслужба посольства США в Украине в соцсети "Твиттер".