"Российское гражданство, фото с депутатом-единоросом, судимость и срок в РФ. Как Гогилашвили прошел спецпроверку в СБУ?" – Бутусов. ВИДЕО

Экс-замминистра МВД Александр Гогилашвили был назначен на должность после спецпроверки, которая является обязательной для чиновников МВД, впрочем, в СБУ проигнорировали российское гражданство Гогилашвили и его судимость в РФ.

Об этом сказал в эфире телеканала UA:Перший главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Спецпроверка у нас по закону проводится СБУ и каждый человек, назначаемый на самые высокие посты в государстве должен проходить проверку в службе безопасности. СБУ имеет доступ ко всем базам данных, агентурной информации и может получать данные от других разведывательных служб. Таким образом проводится комплексный анализ того, что касается этого человека ... Конечно, особое внимание тем, кто назначается в силовые министерства, поскольку человек получает доступ к государственной тайне, закрытым базам данных, таким образом, этот человек может получить большой массив разведывательной информации, важной для противника и может влиять на определенные вещи в государстве. Заместитель министра – это человек, имеющий доступ практически повсюду. Конечно, возникает вопрос – кто в СБУ поставил свою подпись, что спецпроверка пройдена? Сейчас мы видим российский паспорт, ИНН, уголовное дело в РФ и 5 лет приговор, фотографии с действующим депутатом Госдумы РФ от "Единой России". Мы должны получить какое-то объяснение, а у нас власть думает, что если уволили, то снимаются все вопросы. Напротив – вопросы только начали появляться", - сказал Бутусов.

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