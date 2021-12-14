Проект "Без цензуры": чего жители ОРДЛО и россияне хотят от Украины?. ВИДЕО
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Свежие новости с потустороннего мира, и Бородай с тараканами, и украинские достойники, желающие референдума о Донбассе.
Об этом и многом другом Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет в свежем "Без цензуры".
Бывший главарь сепаратистов так называемой "ДНР", а теперь – депутат Государственной Думы РФ хочет уничтожать украинцев "как тараканов".
В то же время, Александр Лукашенко озвучивает влажные мечты о новом Советском Союзе. Владимир Зеленский говорит, что не исключает референдума о статусе оккупированного Донбасса и Крыма. При этом Руслан Стефанчук хочет разрешить голосовать жителям оккупированных территорий.
Что происходит в ОРДЛО и что могут подчеркнуть его жители? Но кому в Киеве очень мозолит все украинское?