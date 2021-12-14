Гражданство РФ, жена из "Квартала" и сотрудничество с "Оплотом": что известно о Гогилашвили? ВИДЕО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Согласно биографии, обнародованной на официальном сайте МВД, Александр Гогилашвили родился в Грузии в 1973 году. На работу в Министерство внутренних дел он поступил в сентябре 2019 года. Несмотря на отсутствие опыта работы в правоохранительных органах, Гогилашвили сразу занял высокую должность. Он стал заместителем Арсена Авакова, который в то время возглавлял министерство.
До 45 лет заместитель министра не имел высшего образования. И только в 2019 году (как раз Гогилашвили назначают на должность в МВД), он начинает активно получать дипломы. Сначала заканчивает Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение", а через год – тот же университет, но по специальности "Право".
Жена Александра Гогилашвили – Мария Левченко. Она является многолетней помощницей Владимира Зеленского еще со времен его работы в "Квартале". Можно предположить, что в штате офиса президента Левченко не оформлена, поскольку в открытом доступе нет ее декларации о доходах.
В ежегодной декларации Александра Гогилашвили указано, что в течение 2020 года его жена получала заработную плату по основному месту работы - "Студия Квартал 95".
Александр Гогилашвили, вероятно, имеет паспорт гражданина Российской Федерации и российский налоговый номер.
Когда именно Гогилашвили переехал в Украину – точно неизвестно. Журналисты Центра журналистских расследований указывают на 2010 год, так что российский загранпаспорт он мог получить уже в украинский период своей биографии.
Ряд документов может свидетельствовать о наличии у Гогилашвили судимости. В 1998 году Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону якобы вынес приговор Александру Гогилашвили по делу о мошенничестве и подделке документов - он получил 5 лет заключения условно. Однако достоверность данных не подтверждена.
В МВД Гогилашвили отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Он связан с "Международной антинаркотической ассоциацией" – сетью частных заведений для реабилитации наркозависимых. По данным журналистов-расследователей, эта сеть причастна к возможному похищению и лишению свободы людей под предлогом принудительной реабилитации от наркозависимости.
"Международную антинаркотическую ассоциацию" публично поддерживал Владимир Зеленский – как до своего президентства, так и во время.
Знал ли Зеленский о вероятном российском гражданстве Гогилашвили, а также о сомнительных методах ребилитации наркозависимых в центрах "Международной антинаркотической ассоциации" - неизвестно. Также неизвестно, насколько Зеленский был проинформирован о возможном уголовном деле Гогилашвили.
Журналисты направили в МВД запросы о проверке документов Гогилашвили.