Гражданство РФ, жена из "Квартала" и сотрудничество с "Оплотом": что известно о Гогилашвили? ВИДЕО

Журналисты собрали информацию о скандальном экс-заместителе министра внутренних дел Александре Гогилашвили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно биографии, обнародованной на официальном сайте МВД, Александр Гогилашвили родился в Грузии в 1973 году. На работу в Министерство внутренних дел он поступил в сентябре 2019 года. Несмотря на отсутствие опыта работы в правоохранительных органах, Гогилашвили сразу занял высокую должность. Он стал заместителем Арсена Авакова, который в то время возглавлял министерство.

До 45 лет заместитель министра не имел высшего образования. И только в 2019 году (как раз Гогилашвили назначают на должность в МВД), он начинает активно получать дипломы. Сначала заканчивает Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение", а через год – тот же университет, но по специальности "Право".

Смотрите также: "В лагеря его антинаркотической ассоциации ездило немало артистов. Для поддержки бывших наркозависимых. Знал о нем только хорошее", - Сивохо об экс-замминистра МВД Гогилашвили. ВИДЕО

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Жена Александра Гогилашвили – Мария Левченко. Она является многолетней помощницей Владимира Зеленского еще со времен его работы в "Квартале". Можно предположить, что в штате офиса президента Левченко не оформлена, поскольку в открытом доступе нет ее декларации о доходах.

В ежегодной декларации Александра Гогилашвили указано, что в течение 2020 года его жена получала заработную плату по основному месту работы - "Студия Квартал 95".

Александр Гогилашвили, вероятно, имеет паспорт гражданина Российской Федерации и российский налоговый номер.

Смотрите также: "Российское гражданство, фото с депутатом-единоросом, судимость и срок в РФ. Как Гогилашвили прошел спецпроверку в СБУ?" – Бутусов. ВИДЕО

Когда именно Гогилашвили переехал в Украину – точно неизвестно. Журналисты Центра журналистских расследований указывают на 2010 год, так что российский загранпаспорт он мог получить уже в украинский период своей биографии.

Ряд документов может свидетельствовать о наличии у Гогилашвили судимости. В 1998 году Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону якобы вынес приговор Александру Гогилашвили по делу о мошенничестве и подделке документов - он получил 5 лет заключения условно. Однако достоверность данных не подтверждена.

Также смотрите: "Ездить на бронированном автомобиле с вооруженной охраной - такой привилегии нет даже у министра обороны. Что делал Гогилашвили в зоне ООС - надо выяснить", - Бутусов. ВИДЕО

В МВД Гогилашвили отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Он связан с "Международной антинаркотической ассоциацией" – сетью частных заведений для реабилитации наркозависимых. По данным журналистов-расследователей, эта сеть причастна к возможному похищению и лишению свободы людей под предлогом принудительной реабилитации от наркозависимости.

"Международную антинаркотическую ассоциацию" публично поддерживал Владимир Зеленский – как до своего президентства, так и во время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рудик о Гогилашвили: Вопрос кадровой политики Зеленского остается открытым - еще есть не одна крыса в кабинетах власти

Знал ли Зеленский о вероятном российском гражданстве Гогилашвили, а также о сомнительных методах ребилитации наркозависимых в центрах "Международной антинаркотической ассоциации" - неизвестно. Также неизвестно, насколько Зеленский был проинформирован о возможном уголовном деле Гогилашвили.

Журналисты направили в МВД запросы о проверке документов Гогилашвили.