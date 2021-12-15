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Богдан: Я слышал, что "слугам" платят в конвертах. ВИДЕО

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Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что нардепам от "Слуги народа" платят зарплату в конвертах.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я слышал, платят. Это вообще большая, длинная история. Это все надо понимать степ бай степ. Честно: видел плахту, как это работает. Вот у депутата есть зарплата: скажем, условно 20 [тыс.]. Не гривен, да. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. И твоя зарплата уменьшается. И там вот такие плахты раздают, где вот от твоей зарплаты и дальше… "За этот закон ты не голосовал, за этот не голосовал… Вообще ноль", – отметил Богдан.

Он подчеркнул, что доход каждого представителя "Слуги народа" зависит от занимаемой им должности. Богдан также добавил, что НАБУ не занимается этим вопросом. "Потому что у них нет прокурора САП. А прокурора не назначают. Уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы", – резюмировал экс-глава ОП.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Бреше, що "чув". Знає, і, скоріш за все, сам і роздавав. Тому і не піде з заявою в ДБР. І в НАБУ - також. А от рейтинг Зе понизити такими заявочками для гандона - отримайте. Тим більше, якщо беня дозволив...
  • Voc Vox
  • Михаил Дужик
    Я так розумію Богдан гроші не одержував. Він їх роздавав.
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