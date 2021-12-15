"Я в команде Путина работал, но они меня обманули - не дали героя России", - притворявшегося агентом спецслужб россиянина не пропустили в Украину. ВИДЕО

В аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске россиянину, который пытался притворяться агентом спецслужб. Иностранец прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби. На контроль он предоставил паспортный документ на имя 45-летнего гражданина РФ, однако уверял, что это паспорт прикрытия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

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Отмечается, что цель визита в Украину мужчина назвать не мог. Как и предоставить контакты людей, к которым он направлялся.

"Видимо, почувствовал, что разговор с пограничником идет не совсем гладко. Поэтому решил выложить "все как есть". Мужчина признался: за его плечами – несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, работал в "команде Путина", и ждал свою заслуженную и обещанную награду – медаль "героя России". Но его обманули", - говорится в сообщении.

"Более того, на спецагента, по его же словам, начали совершать атаки. Поэтому он решил, что выход один – просить помощи у украинских спецслужб. Поэтому и приехал, оказывается… А еще признался, что испытывал на себе разные "порошки", которые завозили в РФ для спецагентов…", - отмечают пограничники.

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Проверять все "заявления" россиянина пограничники, конечно, не стали. Достаточно было, что тот не смог ни назвать четкую цель приезда, ни подтвердить ее.

"Поэтому вернулся без пяти минут "Герой России" обратным рейсом в Абу-Даби", - резюмировали в Госпогранслужбе.