"Откровения" Богдана не смотрел. Это какой-то художественный жанр, сериал, а не политика, - Корниенко. ВИДЕО

Первый заместитель главы ВР Александр Корниенко вчера не смотрел интервью бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Я не могу смотреть 3,5 часа "откровения" Андрея Иосифовича... Это уже какой-то художественный жанр. Если бы сейчас на Петровке еще продавали альманахи на DVD, то можно было бы выпускать на DVD, там 2 интервью. Это в сумме 10 часов", - заметил Корниенко.

Он считает, что интервью Богдана можно было бы посмотреть где-то в пути.

"Это же сериал, это не политический жанр", - добавил он.

Комментируя заявление Богдана о наличии расчетов по выплатам "слугам народа" и о существовании штрафов за неголосование, нардеп заявил: "Все, кто что-то видели, слышали, могут идти в НАБУ. Это их подследственность, а штрафы есть за неголосование, согласно регламенту".

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