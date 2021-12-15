На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. ВИДЕО

На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Согласно промовидео об обновлении канала, среди ведущих вещателя: бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

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"Когда оппозиция узнала, что канал "Рада" обновляется и будет качественным каналом, то у всех контролируемых СМИ они начали свою истерику, что теперь канал будет работать на власть. Вот что мы хотим вам ответить: канал "Рада" был и является государственным каналом. Мы рассказывали и будем рассказывать о том, что происходит во власти. Мы будем информировать украинцев о событиях власти. Этой власти, которая будет после этой. Той, которая будет после той. В этом и есть наша работа: информировать тех, кто избрал эту власть, о работе этой власти", - говорится в видео.

По данным "Детектор медиа" обновленное вещание стартует в режиме телемарафона, а ток-шоу начнут производить позже. По неофициальной информации, будет курировать продакшн заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. СМИ сообщали, что креативным директором вещателя станет Алексей Семенов, а шеф-редактором – Наталья Яструбенко.

"Бабель" информирует, что политтехнолог Владимир Петров будет вести свою авторскую программу на телеканале. Она выйдет уже на этой неделе в вечернем прайме.

Также авторская программа будет у ведущего Сергея Иванова.

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